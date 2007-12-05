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Виктор Ющенко рассмотрит кандидатуру на пост премьер-министра страны

05 декабря 2007 09:52
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Сегодня президенту Украины Виктору Ющенко будет представлена кандидатура Юлии Тимошенко на пост премьер-министра страны. Накануне Верховная Рада утвердила Арсения Яценюка спикером парламента. Кандидатуру главы МИД предложила на пост спикера "оранжевая" коалиция. Тем временем Партия регионов результатов голосования не признает. Оппозиция заявляет о грубых нарушениях со стороны "оранжевых". Cегодня представители парламентских фракций проведут консультации относительно претендентов на пост заместителей спикера парламента и состава нового кабинета.

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