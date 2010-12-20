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Виктор Терещенко: Я считаю, что действия правоохранительных органов были терпимы

20 декабря 2010 12:59
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20 декабря утром зарегистрированный в период выборов кандидат в Президенты Виктор Терещенко провел пресс-конференцию, где дал свою оценку событиям минувшей ночи.

Виктор Терещенко:
Это было в штабе Рымашевского, на третьем этаже в районе вокзала. Присутствовал Некляев, присутствовал Анатолий Лебедько, присутствовали лица, которых я не знаю, но которые также это поддерживали. Но ведь дело и не в этом. Еще раз хочу подчеркнуть: это готовилось для того, чтобы сделать эти нарушения, не соблюдать закон, идти против закона. Но главное: подготовить людей и именно идти на штурм.
Со стороны милиции не было действий. Но когда уже начали бить стекла и входить в помещение Дома Правительства, вмешательства были. И я считаю, это законно, это нормально. Ведь то имущество, которое разбито, стекла, повреждения — это же из наших денег, из бюджета будет восстанавливаться. Это же наши деньги. Я считаю, что действия правоохранительных органов, как я видел, были терпимы.

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