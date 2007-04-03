Виктор против Виктора. И на чьей стороне виктория?

Прошедшая еще днем 3 апреля встреча президента и премьер-министра завершилась ничем.

Во всяком случае никакого намека на компромисс, судя по официальным сообщениям, нет. Стороны обменялись упреками в адрес друг друга и еще раз объявили о решимости отстоять свои позиции. Ющенко потребовал неукоснительного исполнения своего Указа о роспуске Верховной рады и проведении досрочных выборов в парламент. Янукович же продолжает апеллировать к Конституционному суду.

Между тем страсти накаляются. Толпа, поддерживающая Верховную раду, находится у здания Конституционного суда. Требование одно - немедленно рассмотреть легитимность указа президента. Милиция переведена на усиленный вариант несения службы.

Напомним, Виктор Ющенко сегодня весь день проводил в срочном порядке организованные встречи с руководителями силовых ведомств, губернаторами, Представителем Еврокомиссии в Украине и послами стран "большой восьмерки". Такое поведение украинского президента довольно предсказуемо. Полностью исключить силовой вариант развития событий уже давно зревшего в стране кризиса нельзя. Хотя Президент Украины после сегодняшней встречи с премьером заявил, что "как главнокомандующий вооруженными силами страны не допустит такого сценария". Назначение же парламентом нового состава ЦИК Ющенко вообще назвал "незаконным и аморальным".

Пока с высокой долей уверенности сказать, в какой стране проснётся завтра украинец - не берётся никто. Либо это будет компромисс со стороны Партии регионов - особо пугаться досрочных выборов им не стоит, ведь в отличие от социалистов у них достаточно шансов на победу. Либо судебная тяжба. Заявление о неправомерности президентского указа от многоликого лица обиженной Рады с утра лежит в Конституционном суде.

Что же касается так называемого ответа коалиции национального единства украинскому президенту, т.е. импичмента - сегодня постоянный представитель президента Украины в парламенте Роман Зварыч заявил: импичмента не будет. Хотя бы потому, что для досрочного освобождения от должности главы государства Верховной Раде необходимо предоставить конкретные обвинения в преступных действиях. А это невозможно. Ведь полномочия парламента уже как второй день прекращены. Пусть и самим президентом.