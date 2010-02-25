Видео. Инаугурация Президента Украины завершена: Виктор Янукович вступил в должность

Новоизбранный президент принял присягу украинскому народу, положив правую руку на Конституцию Украины и оригинал Пересопницкого Евангелия.

Виктор Янукович подписал текст присяги, после чего глава Конституционного суда Украины вручил ему свидетельство о вступлении на пост главы государства, а затем передал символы президентской власти – печать и булаву президента Украины, а также надел на Януковича нагрудный знак президента – орденскую цепь с гербовыми медальонами. Глава Конституционного суда огласил, что Виктор Янукович вступил на пост главы государства. И ему вручили удостоверение президента Украины.

По оценке Виктора Януковича, в настоящее время страна находится в крайне сложной ситуации: отсутствует госбюджет, большие внешние долги, бедность, разваленная экономика. Однако, как заявил Президент, выступая сегодня в Парламенте, государство можно вывести из кризиса. Первоочередной задачей украинский лидер считает реформирование системы власти в стране.

Принять участие в торжественных мероприятиях в Украину прибыли главы 11 государств, а также руководители влиятельных международных организаций, главы внешнеполитических ведомств и руководители парламентов. Всего около 100 зарубежных делегаций.

С рабочим визитом в Украине находится и Президент Беларуси Александр Лукашенко. Белорусский лидер проведет в Киеве ряд встреч.