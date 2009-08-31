Вице-премьер Вьетнама посетит Беларусь

Первый заместитель премьер-министра Вьетнама Хуанг Чунг Хай посетит Беларусь в октябре 2009 года.

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Социалистической Республики Вьетнам в Республике Беларусь Данг Хыу Чан.

«Между Беларусью и Вьетнамом существуют прекрасные политические отношения. В апреле текущего года Беларусь посетил председатель Национального собрания Вьетнама, а в октябре планируется визит первого заместителя премьер-министра Вьетнама в Беларусь», - сказал посол.



Данг Хыу Чан надеется, что предстоящий визит будет способствовать укреплению отношений двух стран, особенно в области экономики. Будет рассматриваться вопрос реализации совместного плана сотрудничества на 2008-2009 гг. По словам дипломата, наиболее перспективная сфера сотрудничества двух стран - это промышленное производство и торговля.



Основной статьей белорусского экспорта во Вьетнам, по данным посла, являются калийные удобрения, а также тракторы, самосвалы, запчасти для автомобилей. Вьетнам поставляет в Беларусь морепродукты, каучук, консервы, рис, одежду, тропические продукты.



По мнению Данг Хыу Чана, торгово-экономический потенциал сотрудничества двух стран еще далеко не исчерпан, дипломат выразил надежду, что товарооборот значительно увеличится. В 2008 году товарооборот двух стран составил $124 млн, однако в первой половине текущего года из-за влияния мирового экономического кризиса снизился на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Первоочередная задача - это поиск эффективных мер улучшения торгово-экономических отношений двух стран», - цитирует посла БЕЛТА.