Вице-премьер Вьетнама Хоанг Чунг Хай посетит Беларусь

Вместе с ним приедет большая делегация из представителей вьетнамских деловых кругов.По мнению наблюдателей, запланированные встречи и переговоры в Минске активизируют взаимовыгодный двусторонний диалог. Сейчас важнейшая статья белорусского экспорта во Вьетнам – калийные удобрения, а также тракторы, самосвалы, запчасти для автомобилей. Вьетнам поставляет морепродукты, каучук, консервы, рис, одежду, тропические продукты. В 2008 году товарооборот между нашими странами составил около 124 миллионов долларов.