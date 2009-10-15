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Вице-премьер Вьетнама Хоанг Чунг Хай посетит Беларусь

15 октября 2009 07:41
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Вместе с ним приедет большая делегация из представителей вьетнамских деловых кругов.По мнению наблюдателей, запланированные встречи и переговоры в Минске активизируют взаимовыгодный двусторонний диалог. Сейчас важнейшая статья белорусского экспорта во Вьетнам – калийные удобрения, а также тракторы, самосвалы, запчасти для автомобилей. Вьетнам поставляет морепродукты, каучук, консервы, рис, одежду, тропические продукты. В 2008 году товарооборот между нашими странами составил около 124 миллионов долларов.

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