Вице-премьер Польши Вальдемар Павляк посетит с рабочим визитом Беларусь

На встрече в Минске стороны будут говорить о торгово-экономическом сотрудничестве. Это не первый визит польского вице-премьера в нашу страну.По итогам предыдущих переговоров, которые состоялись в феврале прошлого года, подписано пять документов. В частности – меморандум о сотрудничестве между фондовыми биржами и торгово-промышленными палатами. Тогда стороны договорились совместно реализовать три проекта – «Гомель», «Добрососедство» и «Августовский канал».