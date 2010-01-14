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Вице-премьер Польши Вальдемар Павляк посетит с рабочим визитом Беларусь

14 января 2010 08:00
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На встрече в Минске стороны будут говорить о торгово-экономическом сотрудничестве. Это не первый визит польского вице-премьера в нашу страну.По итогам предыдущих переговоров, которые состоялись в феврале прошлого года, подписано пять документов. В частности – меморандум о сотрудничестве между фондовыми биржами и торгово-промышленными палатами. Тогда стороны договорились совместно реализовать три проекта – «Гомель», «Добрососедство» и «Августовский канал».

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