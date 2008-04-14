Вьетнамские судьи приехали за опытом к белорусским коллегам

На этой неделе делегация Верховного Народного Суда Социалистической Республики Вьетнам будет посещать учреждения юстиции нашей республики. Правовая система Вьетнама сильно устарела и не отвечает запросам современности. К примеру, Экономический Суд появился в этой стране только 10 лет назад. Глава международной делегации Ты Ван Нью сегодня выразил пожелание направить несколько десятков вьетнамских судей на повышение квалификации в Беларусь.