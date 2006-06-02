Версия отравления президента Украины доказана

Главное бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Украины завершило повторную экспертизу в уголовном деле по факту покушения на жизнь нынешнего президента страны Виктора Ющенко. Результаты экспертизы подтвердили преднамеренное отравление Ющенко осенью 2004 года, сообщает РИА Новости. Экспертиза проводилась комиссией, состоявшей из украинских специалистов, а также специалистов из США, Германии и Японии. Эксперты подтвердили предыдущие выводы лабораторий Нидерландов, Германии, Великобритании и Бельгии о том, что в организме Ющенко содержится ядовитое вещество - диоксин. Информация относительно времени, места и способа отравления составляет тайну досудебного следствия и до его завершения разглашению не подлежит.