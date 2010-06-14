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Верительные грамоты президенту Беларуси вручили главы 12 дипмиссий

14 июня 2010 12:21
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Армении, Грузии, Ирака и Украины в Беларуси, а также работающие в России и нашей стране по совместительству послы Австрии, Албании, Бангладеш, Египта, Марокко, Монголии, Омана и Португалии. После этой церемонии дипломаты официально приобретают статус посла своего государства.

Торгово-экономические вопросы - приоритет для Беларуси в международных отношениях. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, принимая сегодня верительные грамоты зарубежных послов. Наша страна стремится выстраивать стабильные и конструктивные отношения со странами ЕС, партнерские - с государствами Азии, Африки и Ближнего Востока. Беларусь заинтересована в укреплении сотрудничества с давними партнерами на постсоветском пространстве.
# Лукашенко

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