Верительные грамоты президенту Беларуси вручили главы 12 дипмиссий

Армении, Грузии, Ирака и Украины в Беларуси, а также работающие в России и нашей стране по совместительству послы Австрии, Албании, Бангладеш, Египта, Марокко, Монголии, Омана и Португалии. После этой церемонии дипломаты официально приобретают статус посла своего государства.



Торгово-экономические вопросы - приоритет для Беларуси в международных отношениях. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, принимая сегодня верительные грамоты зарубежных послов. Наша страна стремится выстраивать стабильные и конструктивные отношения со странами ЕС, партнерские - с государствами Азии, Африки и Ближнего Востока. Беларусь заинтересована в укреплении сотрудничества с давними партнерами на постсоветском пространстве.