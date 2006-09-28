Верховный Суд страны обсудил практику вынесения оправдательных приговоров

Закон обязывает тщательно исследовать доказательства вины человека. Практика вынесения судами оправдательных приговоров стала основной темой пленума Верховного Суда Беларуси, который проходил сегодня в Минске. Верховный Суд обеспокоен результатами обобщения судебной практики и данными статистики. Так, если в 2001 году суды оправдали 310 граждан, то в 2005-м - только 126. Ежегодно вышестоящими судами выявляется до 10 случаев необоснованного осуждения граждан. Служители Фемиды намерены принять постановление, в котором будут даны разъяснения по наиболее типичным ошибкам, допускаемым судами при вынесении приговоров. Это позволит обеспечить надлежащую оценку доказательств при судебном разбирательстве каждого уголовного дела и уменьшить число ошибочных приговоров.