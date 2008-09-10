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Верховный суд на сегодня удовлетворил две из поступивших жалоб в связи с отказом в регистрации кандидатами в депутаты

10 сентября 2008 10:31
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Всего в инстанцию было подано 19 аппеляций. Рассмотрено уже 9. По одному делу прекращено производство, так как заявитель отказался от предъявляемых претензий. Слушания проходят в открытом режиме, допускаются все желающие. Помимо представителей суда и граждан на них присутствуют миссии наблюдателей за ходом выборов в Беларуси. Сегодня до конца дня в Верховном суде будет рассмотрено 6 жалоб на отказ в регистрации кандидатами в депутаты. Завтра – еще 3.

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