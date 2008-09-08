Верховный суд Беларуси приступил к рассмотрению жалоб на отказ в регистрации кандидатов в депутаты

Сегодня его председатель встретился с главой миссии наблюдателей ОБСЕ Гертом Аренсом. 14 претендентов на депутатские кресла готовы оспорить решение Центризбиркома. По словам председателя Верховного суда, по сравнению с прошлой избирательной кампанией, количество жалоб снизилось в семь раз. Герт Аренс, в свою очередь, отметил, что эти цифры – доказательство того, что выборы в Беларуси проходят спокойно и демократично.