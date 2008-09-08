Прямой эфир

Верховный суд Беларуси приступил к рассмотрению жалоб на отказ в регистрации кандидатов в депутаты

08 сентября 2008 17:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Сегодня его председатель встретился с главой миссии наблюдателей ОБСЕ Гертом Аренсом. 14 претендентов на депутатские кресла готовы оспорить решение Центризбиркома. По словам председателя Верховного суда, по сравнению с прошлой избирательной кампанией, количество жалоб снизилось в семь раз. Герт Аренс, в свою очередь, отметил, что эти цифры – доказательство того, что выборы в Беларуси проходят спокойно и демократично.

Другие новости рубрики

Все новости
08 сентября 2008 14:42

В Международном суде ООН в Гааге проходят слушания по иску Грузии к России в связи с событиями в Южной Осетии

08 сентября 2008 10:55

Президент Беларуси провел пресс-конференцию для представителей СМИ регионов России

08 сентября 2008 07:52

В Москве пройдут переговоры президентов России и Франции