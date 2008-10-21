Верховная Рада Украины возобновит работу

Сегодня депутатам предстоит принять пакет антикризисных законов. Накануне Президент Виктор Ющенко на несколько дней приостановил действие указа о роспуске парламента и перенес выборы с 7 на 14 декабря. Глава украинского государства объяснил свое решение желанием преодолеть экономический и политический кризис.



Накануне Совбез Украины принял решение о создании государственного стабилизационного фонда. Его ресурсы направят на поддержку отраслей экономики, столкнувшихся с резким снижением спроса на свою продукцию. В дальнейшем за счет средств фонда также могут выкупаться акции крупнейших предприятий и банков, испытывающих финансово-экономические трудности.