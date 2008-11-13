Верховная Рада Украины прервала работу до 18-го ноября

Это время, по словам депутатов, необходимо, чтобы создать благоприятные условия для подготовки антикризисных законопроектов. Они были внесены в парламент кабинетом министров накануне. Тем временем, по данным соцопросов, жители Украины всё меньше доверяют своим политикам. 84% респондентов уверены, что положение в республике ухудшилось по сравнению с прошлым годом. При этом повлиять на ситуацию украинцы не представляют возможным. 85% участников опроса считают, что их голоса на выборах ничего не решают.