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Верховная Рада Украины прервала работу до 18-го ноября

13 ноября 2008 11:44
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Это время, по словам депутатов, необходимо, чтобы создать благоприятные условия для подготовки антикризисных законопроектов. Они были внесены в парламент кабинетом министров накануне. Тем временем, по данным соцопросов, жители Украины всё меньше доверяют своим политикам. 84% респондентов уверены, что положение в республике ухудшилось по сравнению с прошлым годом. При этом повлиять на ситуацию украинцы не представляют возможным. 85% участников опроса считают, что их голоса на выборах ничего не решают.

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