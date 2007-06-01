Верховная Рада не успела принять решение по поводу проведения парламентских выборов

На принятие законов Президент Ющенко выделил депутатам дополнительный день, однако Верховная Рада снова не уложилась в сроки принятия законов для проведения досрочных выборов. По мнению представителей Партии регионов, на то, чтобы проработать все 60 законов необходимо еще как минимум два дня. Заседание решено продолжить сегодня. Будет ли оно легитимным, зависит от реакции президента Ющенко, он пока находится в Хорватии.