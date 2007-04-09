Верховная Рада готовится к бою

Верховная Рада Украины собралась на внеочередное заседание для обсуждения политической ситуации в стране. Депутаты, которые планировали еще неделю не появляться в зале заседаний, все-таки решили собраться и еще раз обсудить указ президента Ющенко о роспуске Верховной Рады, давший старт новому политическому кризису в стране.

Депутаты предлагают обсудить планы противодействия возможным силовым вариантам разрешения кризиса со стороны президента и меры по предотвращению гражданского противостояния. Спецназ Главного разведывательного управления Украины переведен в состояние "боевой готовности с выдачей боеприпасов". В этой связи Верховная Рада решила направить членов парламентского комитета по обороне и безопасности с проверкой в части Минобороны.