Венгрия заинтересована в облегчении визового режима ЕС для Беларуси

Он может быть аналогичным режиму выдачи виз для граждан России, Украины и Молдовы. Об этом сегодня сообщил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгерской Республики в нашей стране Ференц Контра. В консульском отделе посольства белорусы могут получить венгерскую визу. В текущем году уже выдано свыше тысячи виз. Дипломат подчеркнул, что венгерское посольство намерено способствовать развитию контактов и не только в сфере туризма.