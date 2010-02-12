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Венгрия готова содействовать развитию отношений Беларуси и ЕС

12 февраля 2010 15:36
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Об этом заявил в Минске госсекретарь МИД этой страны.

С 1 января 2011 года именно Венгрия станет действующим председателем Евросоюза. А сегодня представители внешнеполитических ведомств поставили подписи под документом, в котором прописаны основные направления межгосударственного сотрудничества в текущем году.

Валерий Воронецкий, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:
Идёт очень дружеский, конструктивный, откровенный разговор, обсужден целый ряд вопросов укрепления и развития двусторонних политических, торгово-экономических, культурных связей между нашими странами.

Ене Фалер, государственный секретарь министерства иностранных дел Венгрии:
Прежде всего экономические отношения – возможность развития капиталовложения между странами, возможности привлечения венгерского капитала в Беларусь и наоборот.

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