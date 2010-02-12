Венгрия готова содействовать развитию отношений Беларуси и ЕС

Об этом заявил в Минске госсекретарь МИД этой страны.

С 1 января 2011 года именно Венгрия станет действующим председателем Евросоюза. А сегодня представители внешнеполитических ведомств поставили подписи под документом, в котором прописаны основные направления межгосударственного сотрудничества в текущем году.

Валерий Воронецкий, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

Идёт очень дружеский, конструктивный, откровенный разговор, обсужден целый ряд вопросов укрепления и развития двусторонних политических, торгово-экономических, культурных связей между нашими странами.

Ене Фалер, государственный секретарь министерства иностранных дел Венгрии:

Прежде всего экономические отношения – возможность развития капиталовложения между странами, возможности привлечения венгерского капитала в Беларусь и наоборот.