Венесуэла готовится к войне с Колумбией?

Президент Венесуэлы сделал это заявление в связи с нарастающим дипломатическим и приграничным конфликтом между двумя государствами.

Чавес заявил, что лучший способ избежать войны - это готовиться к ней.

Венесуэла возлагает вину за обострение отношений с ее соседом на растущие военные связи между Колумбией и США. В свою очередь Колумбия объясняет присутствие американских войск на своей территории помощью в борьбе с повстанцами и наркотрафиком.

Чавес предложил активизировать создание нерегулярных вооруженных формирований, а также обучать военному делу студентов и гражданских служащих, передает БЕЛТА.

5 ноября обстановка стала еще более напряженной в связи с отправкой венесуэльскими властями 15 тыс. солдат для обеспечения безопасности на границе с Колумбией.