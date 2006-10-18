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Ведется подготовка к выборам депутатов в местные Советы

18 октября 2006 12:08
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Территориальные избирательные комиссии по выборам депутатов местных Советов должны быть образованы до 20 октября.Затем начнется формирование округов. Выдвижение представителей в состав окружных комиссий планируется завершить 27 октября. Их имеют право делегировать политические партии, общественные объединения, трудовые коллективы, а также граждане путем подачи заявлений. Процедура выдвижения кандидатов в депутаты местных Советов пройдет с 5 ноября по 4 декабря. Претенденты на депутатский пост обязаны предъявить избирательной комиссии паспорт гражданина Республики Беларусь. Согласно плану, регистрация кандидатов в депутаты пройдет с 5 по 14 декабря.

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