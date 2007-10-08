Ведется борьба с подделкой единой евровалюты

Это главный вопрос на международной конференции "Евро: Север-Восток", которая открывается в Таллине. Представители Беларуси Дании, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, России, Финляндии и Швеции вместе с сотрудниками Европола и Центрального Европейского банка обсудят совместные меры в области подготовки кадров, обмена информацией, предупреждения подделки денег и борьбы с фальшивомонетчиками.

В результате четырехдневных встреч и дискуссий участники форума намерены разработать конкретные рекомендации по защите евро и усилить взаимодействие заинтересованных ведомств в создании совместных структур по борьбе с подделкой денег в Европе.