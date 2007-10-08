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Ведется борьба с подделкой единой евровалюты

08 октября 2007 07:55
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Это главный вопрос на международной конференции "Евро: Север-Восток", которая открывается в Таллине. Представители Беларуси Дании, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, России, Финляндии и Швеции вместе с сотрудниками Европола и Центрального Европейского банка обсудят совместные меры в области подготовки кадров, обмена информацией, предупреждения подделки денег и борьбы с фальшивомонетчиками.
В результате четырехдневных встреч и дискуссий участники форума намерены разработать конкретные рекомендации по защите евро и усилить взаимодействие заинтересованных ведомств в создании совместных структур по борьбе с подделкой денег в Европе.

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