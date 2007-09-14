Важные производственные объекты в городе Береза будут модернизированы

Президент Беларуси посетил Березовский район Брестской области.В течение нескольких ближайших лет важные производственные объекты в г.Береза будут модернизированы, что даст хороший импульс для социально-экономического развития всего района. Соответствующие задачи определил Александр Лукашенко.

Второй день рабочей поездки по Брестской области глава государства посвятил вопросам реализации программы развития малых городов республики и модернизации производственной базы Березовского района. В Березе Александр Лукашенко посетил предприятия, демонстрирующие средние экономические показатели, но имеющие важное значение для города и района в целом.