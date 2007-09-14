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Важные производственные объекты в городе Береза будут модернизированы

14 сентября 2007 16:53
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Президент Беларуси посетил Березовский район Брестской области.В течение нескольких ближайших лет важные производственные объекты в г.Береза будут модернизированы, что даст хороший импульс для социально-экономического развития всего района. Соответствующие задачи определил Александр Лукашенко.
Второй день рабочей поездки по Брестской области глава государства посвятил вопросам реализации программы развития малых городов республики и модернизации производственной базы Березовского района. В Березе Александр Лукашенко посетил предприятия, демонстрирующие средние экономические показатели, но имеющие важное значение для города и района в целом.

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