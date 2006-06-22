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Ватикан призывает иракский суд не выносить смертный приговор Саддаму Хусейну

22 июня 2006 11:37
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От имени Римской католической церкви с таким заявлением выступил кардинал Поль Пупар - глава папского совета по межрелигиозному диалогу, курирующий вопросы отношений с исламом. Напомним, что на судебном процессе в минувший понедельник представитель обвинения потребовал для Саддама Хусейна "самого сурового наказания" - смертной казни. Тем временем сам подсудимый и семеро его сподвижников объявили голодовку. Это связано с убийством одного из адвокатов бывшего иракского лидера.

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