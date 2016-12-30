Василий Жарко посетил Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя»

Новости Беларуси. Про среднюю зарплату в 500 долларов говорил 30 декабря новый вице-премьер Беларуси. Василий Жарко, посещая Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя», отметил: задача это непростая, но ее надо выполнить. Добавив, что реализовать ее возможно благодаря оптимизации в органах госуправления, в бюджетной сфере, а также развитию внебюджетного сектора.

Василий Жарко будет курировать всю социальную сферу (она, к слову, входит в зону ответственности и главы Администрации Президента): это и образование, и спорт, и здравоохранение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Жарко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

В каждом возрасте своя задача. Если брать здравоохранение и социальную защиту, значит нам надо сохранить тот прирост населения, сохранить те же самые тенденции по охране материнства и детства. В области образования много разговоров по тестированию. Оно должно сохраняться в каком-то видоизмененном виде. Какую-то часть предметов (математика, физика) оставить тесты, а где-то нужно общение с экзаменатором.