Василий Раинчик: Это выборы как никогда были свободными, и каждый мог говорить, что хочет

Известные люди страны высказывают свое мнение о прошедших президентских выборах и массовых беспорядках в Минске.

Василий Раинчик, народный артист Беларуси:

Это выборы как никогда были свободными, и каждый мог говорить, что хочет. Никто никого не убеждал, тем более, есть интернет — пожалуйста, высказывай, что хочешь. Как хочешь.

Я ни секунды не сомневался в этом итоге, в том, что наш президент победит. Я считаю, что это правильный выбор народа.

То, что проходило вчера: может, кто-то деньги отрабатывает, может, проплаченная акция. Потому что просто так — люди приходят специально сознательно провоцируются. Тем более, под руку попадают совершенно невинные люди. Прохожие. Телевизионные работники, я знаю, «попали под раздачу». Поэтому я считаю, что это какая-то первобытная дикость.