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Василевич: Документ по упорядочению пользования Интернетом мог бы быть принят на уровне ООН

14 сентября 2011 09:07
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Генпрокурор Беларуси отметил, что в Интернете нередко публикуется клевета и различные тексты, подстрекающие к незаконным действиям. «Все это обуславливает необходимость подготовки соответствующего международного документа, который бы упорядочивал пользование Интернетом», - сказал Григорий Василевич. Он добавил, что подобный документ мог бы быть принят на уровне ООН. Также генпрокурор подчеркнул, что это должно проходить с соблюдением прав всех участников процесса.

В свою очередь генпрокурор России Юрий Чайка отметил: «Вы, наверное, помните, что недавние волнения в Лондоне были вызваны и некоторыми призывами в соцсетях. Поэтому контроль должен быть». Также российский генпрокурор отметил, что это должно делаться в рамках разумного с соблюдением интересов и свобод граждан.

Руководители делегаций прокуратур Казахстана, Кыргызстана также высказались в поддержку этой инициативы.

# Интернет

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