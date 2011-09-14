Василевич: Документ по упорядочению пользования Интернетом мог бы быть принят на уровне ООН

Генпрокурор Беларуси отметил, что в Интернете нередко публикуется клевета и различные тексты, подстрекающие к незаконным действиям. «Все это обуславливает необходимость подготовки соответствующего международного документа, который бы упорядочивал пользование Интернетом», - сказал Григорий Василевич. Он добавил, что подобный документ мог бы быть принят на уровне ООН. Также генпрокурор подчеркнул, что это должно проходить с соблюдением прав всех участников процесса.

В свою очередь генпрокурор России Юрий Чайка отметил: «Вы, наверное, помните, что недавние волнения в Лондоне были вызваны и некоторыми призывами в соцсетях. Поэтому контроль должен быть». Также российский генпрокурор отметил, что это должно делаться в рамках разумного с соблюдением интересов и свобод граждан.

Руководители делегаций прокуратур Казахстана, Кыргызстана также высказались в поддержку этой инициативы.