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Валдис Затлерс стал седьмым президентом Латвии

31 мая 2007 13:53
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На этот пост он избран Сеймом в ходе тайного голосования. Кандидатура беспартийного Затлерса впервые обсуждалась за несколько дней до истечения срока официального выдвижения кандидатов. И хотя вначале он не соглашался баллотироваться, в дальнейшем свое решение он все же изменил. Полномочия нынешнего президента страны Вайры Вике-Фрейберги заканчиваются 7 июня. Затлерсу 52 года, он медик по образованию, и уже 13 лет руководит Больницей травматологии и ортопедии в Риге. Кроме того, Затлерс участвовал в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Он женат, имеет троих детей.

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