Вадим Зайцев, председатель КГБ: Предпринимаются попытки закупки для проведения акции протеста электрошокеров, дубинок, штырей

Альтернативные кандидаты нелестно отзывались о досрочном голосовании. Со всех трибун призывали граждан: «Не отдавайте голоса раньше времени». Мол, подтасуют колоду. Те, кто опасался фальсификаций, наверняка, так и сделали. Это означает то, что большинство ранних документов отдано за Александра Лукашенко. Сторонникам-то опасаться нечего.

Наблюдая в реальности, как активно сторонники Лукашенко голосуют, кандидаты от оппозиции сосредоточились на отмывании своего имиджа и, наверное, на отмывании денег, полученных для организации протестных акций.

Нынешняя избирательная кампания еще задолго до подсчета голосов избирателей прославилась голосами, которые, похоже, свой выбор уже сделали. Только едва ли в пользу здравого смысла или хотя бы объективности, за которую так ратуют.

Ведь большинство кандидатов, представляющих оппозиционные силы, запомнились именно тем, что призывали выйти на площадь оспаривать результаты выборов. Выйти не то, что до подсчета, а даже до начала досрочного голосования. Получается, что люди, убеждавшие нас в готовности управлять страной, заранее готовятся вовсе не к анализу предвыборных программ, а к акции протеста, которую, кстати, упорно продолжают называть мирной. При том, что один из кандидатов предлагает собрать на площади массовые дружины. Одним словом, напомнив белорусам о военном времени.

В лагере другого и вовсе заявили, дескать, за кровь, которая еще прольется, почему-то ответит действующий Президент. Непонятно лишь, какая-такая кровь, если акцию собираются провести мирно.

Еще один претендент на высший государственный пост предложил растопить каток на Октябрьской площади песком и солью, но захватить с собой на площадь некоторые оппозиционные кандидаты собираются не только соль и песок.

Вадим Зайцев, председатель Комитета Государственной безопасности Республики Беларусь:

Предпринимаются попытки закупки для проведения акции протеста и электрошокеров, и дубинок, и газовых баллончиков, петард, пользуясь новогодней тематикой. Были задокументированы попытки приобретения штырей в объеме трех тысяч штук.

Игорь Никитин, директор ОАО «Жлобинский ремонтно-механический завод»:

Мужчина пожилого возраста, который не представился, попросил открыть заказ на нарезку и заточку арматуры в общем объеме около трех тысяч штук. Очень настаивал на этом. По причине большой загрузки предприятия, ему в данном вопросе было отказано.

Кстати, накануне некоторые кандидаты провели так называемую репетицию площади. Пока без спецсредств, зато со спеццифрами. Акцию, которую посетили от силы 250 человек, отдельные оппозиционные сайты назвали полутора-, двух- и даже трехтысячной. Вот только минчане и те, кто хоть единожды был на Площади Свободы, наверняка, слабо представляют, где там может разместиться хотя бы тысяча человек. Остается предположить, что если бы в акции участвовало сторонников на 50 больше, то цифра оказалась бы завышена еще тысячи на полторы.

Правда, на многое мероприятие глаза все-таки открыло. Например, на перспективную первую леди:

Апошнія дні гэтай фашыскай, мярзотнай, брыткай улады.

Дама, которая от имени первой леди государства собирается олицетворять миролюбие, воплощать идеалы материнства и, возможно, заниматься благотворительностью. Вот только пока об этих идеалах не получается даже говорить. А на воплощении, за которое предлагают поставить крестик на бюллетени, пока и стоит жирный крест.