Вадим Галыгин: Я вижу высокую избирательскую, а значит, политическую активность граждан

Белорусы, которые волею случая в день выборов Президента Беларуси оказались за рубежом, тоже смогут отдать голос своему кандидату. За пределами республики образованы 44 избирательных участка. Причём, география довольно обширна — Италия, Германия, Китай, США, Великобритания, Латвия, Польша, Россия — всего 34 страны.

В России голосование проходит в четырёх городах: Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Калининграде. На участке в столице побывали и наши звезды, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анжелика Агурбаш, заслуженная артистка Республики Беларусь:

С прекрасным настроением я пришла, одухотворенная, одушевленная. Я думаю, что сегодня — праздник для всей Беларуси, для всего белорусского народа. Этот день очень ответственный, очень важный для Беларуси, для ее будущего.

Вадим Галыгин, телеведущий:

Люди нашли в выходной день нашли время — а в Москве не так-то просто хотя бы передвигаться, хоть и в центре находится наше посольство. Я вижу высокую избирательскую, а значит, политическую активность граждан, и я вместе со всеми голосую за будущее Беларуси.