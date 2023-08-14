Вадим Елфимов: «Кравчук тихой сапой начал разрывать связи с Россией уже с первого января 1992 года»

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная.

Наверняка вы слышали шаблонное немецкое выражение: «Дас ист фантастиш!». А вот такое – «Дас ист между каплями!» Не слышали? Сейчас я, друзья, все поясню. А заодно расскажу, какое отношение к этому всему имеет данная сценка. Фото Меркель без зонта, но с мужем. Был такой первый украинский президент по прозвищу Купон Первый. Именно он ввел на Украине вместо русских рублей купоны, который тихой сапой начал разрывать связи с Россией уже с первого января 1992 года. Издал соответствующий секретный указ. В общем, во всем гадостном и русофобском он был первый, звали его Леонид Кравчук.

Он, верно, полагал, что помимо всего прочего является еще и первым хитрецом, если не на деревне, так в СНГ. Основания у него, к сожалению, на то были.

Родился он Польше в 1934 году, но несмотря на такое «подмоченное» рождение на иностранной территории дослужился до звания чуть ли не главного украинского партийца. Кстати, в ЦК Компартии Украины он в последние ее годы возглавлял идеологию, и при этом успешно эту же идеологию разрушал. Так, например, именно он стоял у истоков украинского националистического движения «Рух», открывшего дорогу в Киев самым откровенным фашистам из Канады и США. В общем, «хитровать» Кравчук действительно умел.