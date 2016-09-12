Вадим Девятовский: хочу парировать мнение, что были пассивные депутаты

Кандидат в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва Вадим Девятовский в программе «Что происходит» на «Россия-Беларусь».

Вадим Девятовский, кандидат в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва:

Позвольте немножко парировать мнение, что были немножко пассивные депутаты. Вы лично приглашали сколько раз депутатов на вашу передачу?

Да, здесь стаканы не бросали друг в друга. Но, извините.

Вадим Анатольевич, должен вам сказать, что человек, который бросит в вас стакан, это будет последнее, что будет в его жизни.

Вадим Девятовский:

Тем не менее, вы согласитесь, что были очень жаркие, острые дебаты всегда у вас на передаче. Вы всегда поднимаете острые темы, и депутаты постоянно участвуют.

По поводу законодательной инициативы. Вы знаете, что поступают в Палату представителей сотни законопроектов и поручают их депутату. И когда меня избрали в прошлом созыве, буквально во второй месяц работы мне поручили законопроект о физической культуре и спорте, который пришел в палату, на мой взгляд, не сильно проработанный. Более 20 рабочих групп – это совершенно другой был уже закон на выходе. И поверьте, это тоже работа депутата, как и законодательная инициатива, которой мы тоже пользуемся, и не раз.

Второе. Не надо забывать о международной деятельности – межпарламентские связи. Это тоже имидж государства.

Кстати, именно на них и делал упор в своем сегодняшнем интервью Президент.

Вадим Девятовский:

Глава государства видит эффект от этих встреч, от этих связей, который тоже потихоньку продвигают и политические, и экономические интересы страны. И мы будем работать в этом направлении.