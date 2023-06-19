Прямой эфир

Вадим Боровик: неправильное поведение на выборах приводит к потере суверенитета и трагическим последствиям

19 июня 2023 18:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусский выбор. Электоральные инвестиции в будущее и ощутимая экономия уже сейчас. Единый день голосования, работа наблюдателей и ВНС. Сегодня, 19 июня, во Дворце Независимости обсудили подготовку к избирательной кампании будущего года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политический процесс в нашей стране получил не только законодательный апгрейд, меняется сама культура. Депутаты стали более активными, лица власти и лидеры мнений в постоянном диалоге с обществом. Чтобы больше никаких 3%-ных технологий.

Вадим Боровик: неправильное поведение на выборах приводит к потере суверенитета и трагическим последствиям-1

Вадим Боровик, политолог:
Первое, на что обратил внимание глава государства, – обеспечить возможность гражданам проявить свой гражданский долг и иметь возможность выбрать тех, кого они считают достойными. То есть провести честные выборы. Второе – конечно, мы должны сохранить социально-политическую стабильность. Никакие избирательные кампании не должны негативным образом влиять на экономическую, социальную, политическую жизнь страны.

У нас была традиция в свое время: выборы – это праздник для народа, возможность реализовать свое конституционное право. Мы должны эту традицию продолжать. Все, что было нехорошего, мы оставляем в прошлом, потому что, как показывают уроки истории, совсем рядом, здесь, на юге, неправильное поведение на выборах приводит к потере суверенитета и самым трагическим последствиям.

Вадим Боровик: неправильное поведение на выборах приводит к потере суверенитета и трагическим последствиям-4

Диалоговые и дискуссионные площадки стали философией новых медийных продуктов – совместных, как у компании СТВ и Молодежного парламента при Национальном собрании. Услышать каждого для общей пользы. Подобный принцип и у электоральных кампаний нашей страны.

Читайте также:

Лукашенко: «Около 80% однозначно сегодня поддерживают тот курс, который мы определили. Нам чего бояться?»

Александр Лукашенко: «Надо открыто и честно провести выборы в состав Всебелорусского народного собрания»

«Провести ряд процедур». Игорь Карпенко рассказал, как будут проходить выборы в местные Советы

# Выборы в Беларуси # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Вадим Боровик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: «Около 80% однозначно сегодня поддерживают тот курс, который мы определили. Нам чего бояться?»
19 июня 2023 17:58

Лукашенко: «Около 80% однозначно сегодня поддерживают тот курс, который мы определили. Нам чего бояться?»

Александр Лукашенко: «Надо открыто и честно провести выборы в состав Всебелорусского народного собрания»
19 июня 2023 17:40

Александр Лукашенко: «Надо открыто и честно провести выборы в состав Всебелорусского народного собрания»

Сергей Клишевич: наша главная задача – минимизировать негативное влияние извне на выборы в Беларуси
19 июня 2023 17:39

Сергей Клишевич: наша главная задача – минимизировать негативное влияние извне на выборы в Беларуси