Вадим Боровик: два пути вступить в Евросоюз. Войти в НАТО, провести гей-парад
Новости Беларуси. Какие политические предпосылки были для событий в Беларуси в августе 2020-го? Откуда берут начало истории жестоких столкновений, происходящих по всему миру? Геополитический вес. Почему Восток продолжает укрепляться на глобальной арене? В ток-шоу «По существу» эксперты найдут ответы на эти и другие вопросы.
Вадим Боровик, политолог:
Еще проблемы не закончились, к сожалению. Мы описали картину, что мы уже победили. А давайте на реальную картину теперь смотреть. Удалось коллективному Западу 40-миллионную Украину направить против Российской Федерации. И сегодня ее накачивают вооружением. Каждый день туда прибывают самое современное вооружение. И вас еще обманывают, какие типы вооружения туда прибывают. Туда могут прибыть такие вооружения, которые будут добивать до Москвы. И вы только потом об этом узнаете, когда они это применят. Это первое.
Вадим Боровик:
Второе – Китай. Прекрасная страна, хочет самостоятельности, но торговля Китая и России в 15-20 раз уступает торговле Китая и США. И это одна из точек давления, почему Китай не может очень резко двигаться. Они сегодня выводят активы из США, американцы пытаются за счет Японии это компенсировать, уже они успевают. Тем не менее Китай очень оперативно действовать не может. Мы можем констатировать факт, что да, страны воспряли, проснулись от литургического сна и стали понимать, что их пытаются изнасиловать, а некоторые уже насилуют долгие годы. А теперь что делать? Видите, на чем они играют? На противоречиях. Коллективному Западу удается вырывать нити из лоскутного одеяла международной повестки и стравливать государства, играть на противоречиях. На сегодня, к сожалению, Китай в полной мере не заявил о том, что он является союзником той же России в этой военной операции. Да, Китай в плане деклараций, какого-то экономического сотрудничества… Выросло сотрудничество на 29 %. Торговый оборот был 100 миллиардов, будет 113, 117. И там – триллион. Разницу понимаете?
Вадим Боровик:
Вы должны четко понимать, что мы сегодня находимся без одной секунды от войны в Европе. Что хотят американцы? Была резервная валюта, единая – доллар. До определенного времени, до 1978 года, обменивался на золото. Когда французы начали требовать – меняйте на золото – разрушилась эта система. Они всех заставили просто менять на цифру, просто на пшик. Раньше они обеспечивали золотом. Сейчас они ничем не обеспечивают, любые деньги им доступны. Все, что мы производим, создаем предприятия – они ничего не делают для этого, имея при этом еще и реальные активы. То есть это дополнительный бонус. Имея одну из самых сильных экономик в мире, одни из мощнейших стран по запасам нефти и газа. Мы говорим все время: Россия, Венесуэла. Какие запасы? Просто там большая экономика, и им своих запасов не хватает. Реально это мощная страна, но имеет бонус.
Вадим Боровик:
Дальше – возник Евросоюз. Они смотря: что там, Евросоюз, пальцы загибают, Брюссель щеки надувает, лишняя валюта. Как ее убрать? Они создали военную организацию, два пути войти в Евросоюз. Первое – войти в НАТО, провести гей-парад и встать под командование американских генералов. Половина геев в армии Евросоюза. Теперь они что делают, эти наши друзья? Они, проводя эту операцию, практически довели Европу до горячей фазы военного конфликта, уже включая Польшу, которую они считают уже пристегнутой, и Прибалтика. Уже первая волна. Как только Польша и Прибалтика включатся в военный конфликт, сразу будет подключена вся Европа, в первую очередь Германия.
И следующее – Китай и Тайвань. Они же провоцируют Китай. Чтобы Китай осуществил эту военную операцию, ввести международные санкции. И сдуть Китай. Была экономическая война – Трамп и Китай. Да, была война, но они же не могли ввести санкции со стороны других государств. Со стороны ЕС, Японии. Торговля Китая – это США, Япония, потом идет Европейский союз и ряд других стран (Нидерланды, Германия). Вот эти страны и введут санкции против Китая, и экономика Китая может очень сильно обрушиться. Это приведет к очень серьезным внутренним противоречиям.
Алена Сырова, СТВ:
По факту, если мы возвращаемся к событиям 2020 года, вся эта геополитика простых людей мало интересовала.
Вадим Боровик:
Мы пытаемся с вами сегодня компенсировать потери от 18 миллиардов долларов за счет России. Мы пока там компенсируем 1,5-2, максимум три. Другие рынки – нам надо время освоить. Они нас сдерживают.
Читайте также:
Олег Гайдукевич: мы спасли Европу от большой войны. Если бы Беларусь взорвали, Казахстан взорвали бы быстрее
Ирина Новикова про возможный локдаун в 2020-м: если бы мы остановили производство, мы бы просто не выжили
Депутат о США: «Достаточно разогреть конфликт, создают проблему, а потом её в своих интересах используют»