Вадим Боровик: два пути вступить в Евросоюз. Войти в НАТО, провести гей-парад

Новости Беларуси. Какие политические предпосылки были для событий в Беларуси в августе 2020-го? Откуда берут начало истории жестоких столкновений, происходящих по всему миру? Геополитический вес. Почему Восток продолжает укрепляться на глобальной арене? В ток-шоу «По существу» эксперты найдут ответы на эти и другие вопросы.

Вадим Боровик, политолог:

Еще проблемы не закончились, к сожалению. Мы описали картину, что мы уже победили. А давайте на реальную картину теперь смотреть. Удалось коллективному Западу 40-миллионную Украину направить против Российской Федерации. И сегодня ее накачивают вооружением. Каждый день туда прибывают самое современное вооружение. И вас еще обманывают, какие типы вооружения туда прибывают. Туда могут прибыть такие вооружения, которые будут добивать до Москвы. И вы только потом об этом узнаете, когда они это применят. Это первое.

Вадим Боровик:

Второе – Китай. Прекрасная страна, хочет самостоятельности, но торговля Китая и России в 15-20 раз уступает торговле Китая и США. И это одна из точек давления, почему Китай не может очень резко двигаться. Они сегодня выводят активы из США, американцы пытаются за счет Японии это компенсировать, уже они успевают. Тем не менее Китай очень оперативно действовать не может. Мы можем констатировать факт, что да, страны воспряли, проснулись от литургического сна и стали понимать, что их пытаются изнасиловать, а некоторые уже насилуют долгие годы. А теперь что делать? Видите, на чем они играют? На противоречиях. Коллективному Западу удается вырывать нити из лоскутного одеяла международной повестки и стравливать государства, играть на противоречиях. На сегодня, к сожалению, Китай в полной мере не заявил о том, что он является союзником той же России в этой военной операции. Да, Китай в плане деклараций, какого-то экономического сотрудничества… Выросло сотрудничество на 29 %. Торговый оборот был 100 миллиардов, будет 113, 117. И там – триллион. Разницу понимаете?

Вадим Боровик:

Вы должны четко понимать, что мы сегодня находимся без одной секунды от войны в Европе. Что хотят американцы? Была резервная валюта, единая – доллар. До определенного времени, до 1978 года, обменивался на золото. Когда французы начали требовать – меняйте на золото – разрушилась эта система. Они всех заставили просто менять на цифру, просто на пшик. Раньше они обеспечивали золотом. Сейчас они ничем не обеспечивают, любые деньги им доступны. Все, что мы производим, создаем предприятия – они ничего не делают для этого, имея при этом еще и реальные активы. То есть это дополнительный бонус. Имея одну из самых сильных экономик в мире, одни из мощнейших стран по запасам нефти и газа. Мы говорим все время: Россия, Венесуэла. Какие запасы? Просто там большая экономика, и им своих запасов не хватает. Реально это мощная страна, но имеет бонус.