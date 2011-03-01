В заседании по делу россиян, участвовавших в беспорядках 19 декабря, объявлен перерыв до 10 марта

Такое решение принял суд Московского района Минска. У подсудимых и защиты есть время ознакомиться с оглашенным новым обвинением. В общей сложности первого марта перед судом предстали шесть участников беспорядков у Дома Правительства в декабре прошлого года.

Дело двух россиян, Бреуса и Гапонова, – сейчас одно из самых резонансных. На первом слушании в зале суда был аншлаг. Недельный перерыв для ознакомления с новыми обстоятельствами практически ничего не изменил. Таким же остался закон, который должен во всем разобраться до мелочей, сколько бы времени не потребовалось.

Даже присутствующие на судебном процессе российские дипломаты, отстаивая интересы Кремля, в связи с процессом над своими гражданами, подчеркнули его открытость.

Вадим Гусев, советник посольства Российской Федерации в Республике Беларусь:

Подчеркиваю важность того, что судебное заседание носит открытый характер.

Доказательная база по этому делу уже многим знакома: видео говорит само за себя. Бреус и Гапонов наносили удары по сотрудникам милиции и их железным щитам, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А есть еще показания свидетелей и многое другое, что в сумме и дало повод для нового обвинения. По второй части 293 статьи. Это участие в массовых беспорядках.

Сергей Кунаш, государственный обвинитель:

Гапонову, Бреусу и их адвокатам по их просьбе судом было предоставлено время для подготовки к защите. Следующее судебное заседание назначено на 10 марта на 10.00.

В это же время будет рассмотрено и дело Дмитрия Медведя, еще одного участника несанкционированной акции 19 декабря. Решение о переносе было принято первого марта. Тоже, чтобы дать возможность обвиняемому и его защите ознакомиться с дополнительными материалами.

Кирилл Мазовка, государственный обвинитель:

Ему было предъявлено новое обвинение, существенно отличающееся по содержанию от первоначального. Кроме того, мною было заявлено ходатайство о приобщении к материалам уголовного дела дополнительных документов.

Заседание по делу Александра Отрощенкова, Дмитрия Новика и Александра Молчанова проходило в суде Фрунзенского района. Уже известно, что оно будет продолжено и второго марта. Для того, чтобы рассмотреть весь объем информации по трем обвиняемым в массовых беспорядках.

Здесь аншлаг и вот такой наплыв независимой прессы обеспечил Отрощенков – пресс-секретарь одного из экс-кандидатов на высший государственный пост, который тоже обвиняется в активном участии в погроме Дома Правительства.

Правда, у журналистов, присутствовавших тогда на площади, и первого марта в здании суда, еще до начала процесса возникло стойкое ощущение дежавю.

Сам Отрощенков вину не признает, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А в трактовке этого видеофакта будет разбираться уже судья.

Есть в распоряжении суда и другое видео. Эти кадры облетели «Байнет» уже на следующий день после президентских выборов. Неизвестный, который размахивал флагом стоя на тракторе, чуть позже окажется в авангарде штурмующих Дом Правительства. Соответственно, в списке обвиняемых по делу о массовых беспорядках. С именем и фамилией: Александр Молчанов.

Александр Молчанов, участник беспорядков 19 декабря:

Тоже наносил удары по дверям и пытался их открыть. Хотел проникнуть внутрь, посмотреть что там. Когда все началось, что-то во мне такое сработало.

В суде Молчанов показания подтвердил и полностью признал свою вину. Опрос свидетелей, друзей Молчанова, дал неопровержимые факты. Выяснилось, что молодой человек, сам из Борисова, заранее готовился к поездке в Минск для участия в массовой акции. Когда вернулся, рассказывал друзьям о своих «геройствах». В подтверждение демонстрировал видео.

В отличие от соседей по скамье Молчанова судят сразу по двум статьям. Активист умудрился по ходу движения по проспекту Независимости сорвать с госучреждения белорусский флаг.

Оксана Молодцова, государственный обвинитель:

К тому же обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 370 Уголовного Кодекса Республики Беларусь, – «Надругательство над государственным флагом Республики Беларусь».

Рядом на скамье подсудимых – Дмитрий Новик, сотрудник охраны посольства Арабских Эмиратов в Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Тоже был у Дома Правительства, соответственно, есть на одной из сотен видеозаписей погрома. Пришел не с идеей, а с определенной целью. В показаниях пояснил, что «засветиться» было выгодно для карьеры.

Дмитрий Новик, участник беспорядков 19 декабря:

Появилась такая идея, которую я долго вынашивал. Думал, с кем можно поделиться, чтобы получить новую работу, перспективную. Я остановил свой выбор на американском посольстве.

Уже после акции Дмитрий обратился с письмом к Майклу Скэнлану, американскому дипломату. Хотел привлечь внимание к внутриполитической обстановке в Беларуси, заодно – к собственной персоне. И получить статус политбеженца.

Осознание того, чем могло обернуться такое сотрудничество, пришло только сейчас.

Дмитрий Новик, участник беспорядков 19 декабря:

Эти мои поползновения и стремления могли привести к гораздо более серьезным для меня последствиям, чем они имеют место быть сейчас. Речь могла идти о попытке шпионажа или подготовки. Возможно, меня бы смогли как-то проинструктировать и использовать в этом плане.

А это уже совсем другая статья и последствия. Так что к обвинению в участии в массовых беспорядках теперь относится с пониманием. Пониманием того, за чей счет собирался решить личный вопрос.

Николай Ахраменка, доцент кафедры уголовного права БГУ:

Массовые беспорядки – это огромная угроза безопасности граждан, жизни, здоровью, имуществу. Способны парализовать действие государственных органов, общественных организаций. Чтобы защитить от действий бесчинствующей толпы, законодатель предусмотрел эту статью.

Примерно в таком же виде статья присутствует в законодательстве практически любой страны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В том числе, России, где ее вменяют и белорусу, который участвовал в беспорядках на Манежной площади. И никакой разницы здесь не видно. Только за одной и той же статьей УК стоят совсем разные официальные реакции Минска и Москвы.

Хотя, по сути, сомнение в законности с одной стороны звучит как приговор собственной судебной системе.

Вынесение приговора участникам акции 19 декабря из России перенесено на 1 марта