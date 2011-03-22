В заседании по делу Никиты Лиховида, обвиняемого в участии в беспорядках 19 декабря в Минске, объявлен перерыв до 23 марта

Лиховида обвиняют по ч. 2 ст. 293 «Массовые беспорядки» УК Беларуси. Он частично признал свою вину. Лиховид также сказал, что помогал вытягивать деревянный щит в нижней части дверного проема на входе в здание, а затем помог вытянуть щит сотрудника милиции и передать его толпе.

Пояснить причины своих действий Лиховид затруднился и добавил, что раскаивается в содеянном. Кроме того, в суде были допрошены 10 потерпевших – сотрудников милицейского спецназа. Все они подтвердили, что получили различные травмы от участников беспорядков. В зале суда присутствуют наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ, приглашенные белорусской стороной, а также представители дипмиссий Швеции и Германии.

«Факт участия в массовых беспорядках не признаю» – заявил в суде Лиховид. Правда, позже он оговорился, что наносил удары по сооружениям в проеме дверей.

Лиховид стал активистом оппозиционного движения «За свободу» еще три года назад, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В то время несовершеннолетний узнал, что такое экстремистские семинары и зарубежные командировки на зарубежные деньги. Последнее время жил в Вильнюсе. Хотя видеть его хотели как раз в Минске. В военкомате Первомайского района.

Марина Ившина, ведущий специалист отдела призыва на военную службу РВК Первомайского района Минска:

Своими силами мы найти его не смогли и не смогли вручить повестку, в связи с тем, что, как пояснили его родственники нам, и потом сотрудникам милиции по нашей просьбе – он находился за границей.

Последняя повестка датирована 16 декабря прошлого года. Вместо того, чтобы в этот день пойти в военкомат, Никита Лиховид через два дня оказался на площади. По словам, в числе «непосвященных» в программу действий. То есть шел туда, куда звали с высокой трибуны.

Никита Лиховид, участник беспорядков 19 декабря:

Статкевич сказал, что мы идем брать Резиденцию Президента. Я подумал, что это бред сумасшедшего. Все вышли на проспект и двинулись в сторону Площади Независимости.

Однако и альтернативный вариант оказался не самым удачным. В ЦИКе в это время велся подсчет голосов, так что здание Дома Правительства оказалось под усиленной охраной. И, все же, штурм состоялся.

«Никогда не думал, что могу поддаться влиянию толпы» – так он объяснил свои действия гособвинителю.

Суду еще предстоит ознакомиться с полным комплектом материалов по делу. В заседании до 23 марта объявлен перерыв, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Представители ОБСЕ наблюдают за процессом по делу участника беспорядков 19 декабря Никиты Лиховида