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В Южную Осетию с двухдневным визитом прибыла делегация ООН

18 сентября 2008 10:30
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По словам ее представителей цель посещения не политическая, а гуманитарная. В течение двух дней дипломаты осмотрят Цхинвали, посетят районы республики и поговорят с пострадавшими от грузинской агрессии. Накануне лидеры России, Абхазии и Южной Осетии подписали Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. После ратификации этих документов все отношения России с признанными ею кавказскими республиками, включая военное сотрудничество, будут основываться уже на международном праве.

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