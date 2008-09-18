В Южную Осетию с двухдневным визитом прибыла делегация ООН

По словам ее представителей цель посещения не политическая, а гуманитарная. В течение двух дней дипломаты осмотрят Цхинвали, посетят районы республики и поговорят с пострадавшими от грузинской агрессии. Накануне лидеры России, Абхазии и Южной Осетии подписали Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. После ратификации этих документов все отношения России с признанными ею кавказскими республиками, включая военное сотрудничество, будут основываться уже на международном праве.