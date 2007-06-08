В Южном административном округе Москвы завершаются Дни Минска

В этом московском округе мероприятие проходит впервые и является ответным - в ноябре прошлого года в белорусской столице с успехом прошли Дни ЮАО.

8 июня пройдет совместное заседание коллегии префектуры округа и Мингорисполкома. По ее результатам будет подписан протокол, в котором отразятся итоги проделанной работы и дальнейшие планы взаимодействия. Сотрудничество Минск и ЮАО Москвы ведут на основании соглашения 2006-го года.

Накануне вечером в Лужниках состоялся большой гала-концерт известных белорусских коллективов и исполнителей. Бурные овации у москвичей вызвали выступления Дмитрия Колдуна, Ксении Ситник, народных артистов Беларуси Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича, а также ансамблей "Сябры" и "Бяседа".