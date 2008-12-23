В Японии отмечают день рождения императора

В стране восходящего солнца – это государственный праздник с 1873 года.

С раннего утра императора поздравили члены королевской семьи и кабинет министров. Во второй половине дня пройдет праздничная чайная церемония. На ней будут присутствовать послы вместе с женами из более чем 100 стран. Более того, все желающие второй раз в году, кроме для Нового года, могут прийти на территорию дворца и приветствовать императора.

С Днем рождения Императора Японии Акихито поздравил глава нашего государства Александр Лукашенко. Президент подтвердил стремление Беларуси к дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества с Японией во всех отраслях.