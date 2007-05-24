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В Ялте проходит встреча глав правительств СНГ

24 мая 2007 10:31
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Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский принимает участие в саммите глав правительств СНГ. Заседание пройдет 24-25 мая в Ливадийском дворце в Ялте. В повестке дня - 25 вопросов, среди которых соглашение о формировании общего электроэнергетического рынка государств СНГ, соглашение о сотрудничестве в борьбе с обращением фальсифицированных лекарственных средств. Руководители правительств намерены обсудить проекты межгосударственных программ совместных мер борьбы с преступностью и незаконным оборотом наркотических средств, на 2008-2010 годы. Планируется подписание ряда документов.

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