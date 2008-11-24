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В Витебской области — новый губернатор

24 ноября 2008 14:38
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Президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом назначил Александра Косинца председателем Витебского облисполкома, освободив его от должности заместителя премьер-министра.

На встрече с Президентом Александр Косинец доложил о социально-экономическом развитии витебского региона, выполнении прогнозных показателей. Александр Косинец в правительстве курирует социальную сферу. Он доложил главе государства о состоянии дел в этой области, ходе реализации ряда госпрограмм. Обсуждались также итоги деятельности промышленного сектора. В частности, были затронуты вопросы безубыточной работы предприятий, развития строительной отрасли, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы. И уже завтра кандидатура Александра Косинца вынесена на утверждение Витебского областного Совета депутатов.

Напомним, до этого Витебскую область возглавлял Владимир Андрейченко, который избран Председателем Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь,  и поэтому был освобожден от должности губернатора.    

И еще одно кадровое назначение произвел сегодня глава государства. Указом Президента полковник Иван Тертель назначен заместителем председателя Комитета государственной безопасности Беларуси по обеспечению экономической безопасности и борьбе с коррупцией.

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