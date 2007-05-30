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В Верховной Раде из-за угрозы взрыва эвакуировали людей

30 мая 2007 14:37
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Около 13 часов 30 мая неизвестный позвонил в "02" и сообщил, что помещение парламента заминировано. Информация не подтвердилась. Некоторые депутаты уверены, что провокация преследует цель сорвать заседание Верховной Рады и затянуть переговорный процесс по законодательству, необходимому для проведения внеочередных выборов. Ранее в парламенте Украины был объявлен перерыв для консультаций лидеров фракций. Полномочия депутатов Верховной Рады должны закончиться уже сегодня, однако они вряд ли успеют рассмотреть важные законопроекты.

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