В Верховной Раде из-за угрозы взрыва эвакуировали людей

Около 13 часов 30 мая неизвестный позвонил в "02" и сообщил, что помещение парламента заминировано. Информация не подтвердилась. Некоторые депутаты уверены, что провокация преследует цель сорвать заседание Верховной Рады и затянуть переговорный процесс по законодательству, необходимому для проведения внеочередных выборов. Ранее в парламенте Украины был объявлен перерыв для консультаций лидеров фракций. Полномочия депутатов Верховной Рады должны закончиться уже сегодня, однако они вряд ли успеют рассмотреть важные законопроекты.