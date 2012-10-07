В Венесуэле 7 октября проходят президентские выборы. Проголосовать можно и в Беларуси

Новости Венесуэлы. В Венесуэле выбирают главу государства. 7 октября по стране открыты более 13,5 тысяч избирательных участков. Право голоса имеют около 19 миллионов человек.

Сделать свой выбор могут и граждане Боливарианской республики, которые постоянно или временно находятся в Беларуси. Участок работает в венесуэльском посольстве в Минске с самого утра.

Первый из избирателей пришел на него к самому открытию. А ближе к середине дня большинство граждан, внесенных в списки, уже проголосовали. Работать участок будет до 6 часов вечера.

Америко Диас Нуньес, Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь:

Мы надеемся, что и в Венесуэле все пройдет так же хорош, как и здесь. Между Венесуэлой и Беларусью установились отношения, которые носят стратегический характер. Так, только за последнее время построено три завода.

На пост главы государства претендуют более 5 человек. Но основная борьба, по мнению аналитиков, развернется между действующим президентом Уго Чавесом и кандидатом от Блока демократического единства Энрике Каприлесом. Оба кандидата провели активную и очень динамичную предвыборную кампанию, посетив множество городов южноамериканской страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.