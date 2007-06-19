В Вене обсуждаются меры укрепления доверия и безопасности в мире

Проблемы в области безопасности в центре внимания ежегодной конференции. В форуме принимает участие и белорусская делегация. В ходе трех основных рабочих сессий будут рассмотрены вопросы стратегии ОБСЕ по противодействию угрозам безопасности и стабильности в XXI веке. Также будет уделено внимание возможности повышения эффективности в рамках военно-политического сотрудничества. Планируется затронуть вопросы, связанные с предотвращением и урегулированием конфликтов.