В Вене обсуждается вопрос о приеме восточных государств НАТО

В австрийской столице проходит конференция стран-участников Договора об обычных вооружениях в Европе. По мнению российской стороны - инициатора встречи - с приемом в НАТО ряда восточноевропейских государств утратил смысл основной принцип договора, касающийся необходимости обеспечения баланса сил и документ нуждается в срочном обновлении.



Россия готова приостановить действие договора, до тех пор, пока его не ратифицируют все страны-участницы. Из 30 государств к настоящему времени адаптированный документ ратифицировали только четыре страны: Беларусь, Казахстан, Россия и Украина.