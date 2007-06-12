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В Вене обсуждается вопрос о приеме восточных государств НАТО

12 июня 2007 10:39
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В австрийской столице проходит конференция стран-участников Договора об обычных вооружениях в Европе. По мнению российской стороны - инициатора встречи - с приемом в НАТО ряда восточноевропейских государств утратил смысл основной принцип договора, касающийся необходимости обеспечения баланса сил и документ нуждается в срочном обновлении.

Россия готова приостановить действие договора, до тех пор, пока его не ратифицируют все страны-участницы. Из 30 государств к настоящему времени адаптированный документ ратифицировали только четыре страны: Беларусь, Казахстан, Россия и Украина.

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