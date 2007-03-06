В Вене дадут оценку выполнению Венского документа 1999 года по мерам доверия и безопасности

Во встрече принимает участие делегация и нашей страны. Беларусь поделится с другими государствами информацией о военных силах, планировании в области обороны, военном бюджете.

Ежегодное совещание - ключевое мероприятие военно-политического измерения ОБСЕ. В ходе его проводится анализ и оценка выполнения всех военно-политических документов и договоренностей организации.

"В ходе мероприятия планируется довести до стран-участниц ОБСЕ позицию Республики Беларусь по вопросам выполнения Венского документа 1999 года и других договорных обязательств в области контроля над вооружениями; обсудить актуальные проблемы военно-политической безопасности в регионе ОБСЕ; проинформировать государства- участники ОБСЕ о вкладе Беларуси в укрепление региональной стабильности через развитие дополнительных мер доверия и безопасности с соседними странами - Латвией, Литвой, Польшей и Украиной", - заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Андрей Попов.