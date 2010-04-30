Прямой эфир

В Великобритании завершился последний раунд теледебатов лидеров трех ведущих политических партий

30 апреля 2010 14:34
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Победу в телесхватке одержал лидер консерваторов Дэвид Кэмерон.

По мнению экспертов, он выглядел гораздо убедительнее оппонентов — либерал-демократа Ника Клегга и лейбориста Гордона Брауна. Премьер-министр и вовсе на последнем месте. Согласно опросам, за него готовы отдать свои голоса всего лишь 25% британцев.

Имидж Брауна серьезно подорвал и вчерашний скандал. После встречи с избирателями глава кабинета забыл выключить микрофон, и страна услышала в прямом эфире нелицеприятные высказывания в адрес пенсионерки Джиллиан Даффи.

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