В Великобритании открылась вакансия премьер-министра

Онлайн-ресурс JobsGoPublic.com, специализирующийся на размещении объявлений об открывшихся вакансиях в государственных учреждениях и службах, предложил своим посетителям стать соискателем на должность премьер-министра Великобритании.

В описании вакансии говорится, что кандидат на место главы британского правительства должен быть достаточно толстокожим, чтобы игнорировать личные нападки и участвовать в телевизионных шоу, во время которых все принятые политические решения будут публично проанализированы или высмеяны. Кроме того, соискатель должен быть способен бесконечно перестраивать структуру всех министерств и постоянно менять команду сторонников.

Работа будет занимать у кандидата 24 часа в сутки семь дней в неделю 365 дней в году. Всего премьер-министру предстоит проработать на своем посту пять или (если получится) более лет. В объявлении указано, что жить главе правительства Великобритании предстоит в апартаментах, нуждающихся в ремонте. Кроме того, авторы вакансии подчеркнули, что предыдущие премьер-министры в кратчайшие сроки достигли статуса миллионера.

Как рассказала The Daily Telegraph представительница JobsGoPublic.com, соискателями на должность премьер-министра стали уже более ста человек. "У нас есть блестящие кандидаты. На наше объявление откликнулись даже несколько бывших глав иностранных государств", - отметила собеседница издания.

Вакансия премьер-министра открылась на JobsGoPublic.com в преддверии парламентских выборов, которые пройдут в Великобритании 6 мая. В этот день вакансия на сайте будет закрыта, переводит Лента.ру.