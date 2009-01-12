В Вашингтоне отрепетировали инаугурацию избранного президента Барака Обамы

Для мероприятия пришлось на несколько часов перекрыть центр Вашингтона. Новый хозяин Белого дома принесет присягу у здания Конгресса на Капитолийском холме, где уже соорудили помост и трибуны. До церемонии инаугурации остаются считанные дни – избранный президент вступит в должность 20 января. Пока же Обама делает важные заявления. В интервью одному из телеканалов он подчеркнул, что Америка пересмотрит свои отношения с Ираном. Он также заверил журналистов, что с первого дня вступления в должность вплотную займется ближневосточным конфликтом.