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В Варшаве возобновляется суд над Войцехом Ярузельским и его соратниками

25 сентября 2008 12:10
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Они обвиняются во введении в стране военного положения в декабре 1981-го. Бывшего президента Польши обвиняют также в "руководстве преступной организацией вооруженного характера": имеется в виду Военный совет, в свое время взявший на себя руководство Польшей. Инициатор обвинения – Институт национальной памяти. Судебный процесс будет проводиться даже в том случае, если обвиняемые по состоянию здоровья не смогут на нем присутствовать. Им грозит до десяти лет тюремного заключения.

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