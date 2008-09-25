В Варшаве возобновляется суд над Войцехом Ярузельским и его соратниками

Они обвиняются во введении в стране военного положения в декабре 1981-го. Бывшего президента Польши обвиняют также в "руководстве преступной организацией вооруженного характера": имеется в виду Военный совет, в свое время взявший на себя руководство Польшей. Инициатор обвинения – Институт национальной памяти. Судебный процесс будет проводиться даже в том случае, если обвиняемые по состоянию здоровья не смогут на нем присутствовать. Им грозит до десяти лет тюремного заключения.